ضبط عامل ونجله أثناء تنقيبهما عن الآثار بالتبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على عامل ونجله لقيامهما بالتنقيب عن الآثار بعقار في مساكن المرازيق بالتبين.

وردت معلومات للمقدم محمد بكري، رئيس مباحث قسم شرطة التبين، مفادها قيام شخصان بالتنقيب عن الآثار بعقار مساكن المرازيق.

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وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم العميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الجنوب، للقبض على المتهمين.

انتقلت قوة من وحدة مباحث القسم وتمكنوا من ضبطهما وتبين أنهما كلا من ا ع، 49 سنة، عامل بشركة ومقيم محل البلاغ "مالك العقار"، ونجلة ا ا، 21 سنة، طالب حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار ملك الاول وعثر بداخله على آثار لحفرة قطرها 2 متر " تم ردمها " وأدوات تنقيب عبارة عن 3 قواديس من الحديد، 2 سلم خشبي، كوريك، 2 جردل، 3 جركن بلاستيك، جنش حديدي معلق بالسقف، بعض القطع والعروق الخشبية، وبمواجهتهما أمام العميد محمود حجازي، مفتش المباحث، اعترفوا بارتكاب الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء عاطف خضر، مدير قطاع الجنوب، واللواء شريف وجيه، مساعد فرقة حلوان، إلى النيابة العامة.