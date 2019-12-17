أمن القاهرة يعيد طفلًا تائهًا إلى والده بمنطقة قصر النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، في إعادة طفل صغير عثر عليه بمنطقة قصر النيل.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من العميد جعفر عمران مأمور قسم شرطة قصر النيل، بلاغا من "محمد. ح"، 43 سنة، مدير العلاقات العامة بشركة، بعثوره علي طفل صغير ويحتاج للمساعدة للتوصل لأهليته، فقام باصطحابه للقسم حيث قام العقيد شريف فتحي، نائب المأمور، وضابط حقوق الإنسان بالقسم بتقديم الرعاية له، لحين التوصل لأسرته.

بمناقشة الطفل عن بياناته أفاد بأنه يدعي "حسين جابر"، ويبلغ 10 سنوات، وبالتحري عن أسرة الطفل بالأماكن المحيطة تم التوصل لوالد الطفل ويدعى "جابر. ا"، 66 سنة، لا يعمل ومقيم مركز أوسيم الجيزة، وتم تسليمه له، وأفاد أن الطفل غادر المنزل دون علمه، كما تعهد بحسن رعايته .

ووجه والد الطفل الشكر لأجهزة الأمن، وضباط القسم الذين أعادوا له نجله وحسن تعاملهم مع الطفل، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.