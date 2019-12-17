مصريان في القائمة الطويلة لجائزة البوكر 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية عن الروايات المرشحة للقائمة الطويلة بدورتها للعام 2020 "البوكر"، وضمت اثنان من الكتاب المصريين وهما يوسف زيدان عن روايته فردقان والكاتبة رشا عدلي عن روايتها آخر أيام الباشا.

وقد وصلت إلى القائمة الطويلة روايات لثلاث كاتبات و13 كاتب، تتراوح أعمارهم بين 34 و75 عاماً، من تسع بلدان، وتعالج الروايات قضايا تمس العالم العربي اليوم، كما تلقي الضوء على تاريخ المنطقة العربية وتراثها الغني، من ليبيا في زمن ما قبل الفراعنة، وآسيا الوسطى في العصر الوسيط ومصر في القرن التاسع عشر، وسوريا في بداية القرن العشرين والستينيات، وصولا إلى السنوات الأخيرة في العراق والجزائر، وتصوّر الروايات مصائر مدن بأكملها، مثل حلب، والجزائر العاصمة والرباط، كما أنها تهتم بمصائر أفراد يحاولون العيش وسط الحرب والخراب.

وفيما يلي عناوين الروايات التي وصلت إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية للعام 2020، والمدرجة وفقاً للترتيب الأبجدي لأسماء الكتاب:

رواية "حرب الغزالة" لعائشة إبراهيم من ليبيا، "رباط المتنبى" لحسن أوريد من المغرب، "ماذا عن السيدة اليهودية رحيل؟" سليم بركات من سوريا، "النوم في حقل الركرز" أزهر جرجيس من العراق، "حطب سرايفو" سعيد خطيبي من الجزائر، "لم يصلى عليهم أحد" خالد خليفة سوريا، "ملك الهند" جبور الدويهي من لبنان، "الحي الروسى" خليل الرز، "أخر أيام الباشا" رشا عدلي من مصر، "سفر بارلك" مقبول العلوي من السعودية، "الديوان الإسبارطي" عبد الوهاب عيساوي من الجزائر، "سلالم يرولور" سمير قسيمي من الجوائر، "حمام الذهب" محمد عيسى المؤدب من تونس، "اختلاط المواسم" بشير مفتى من الجزائر، "التانكي" عالية ممدوح من العراق، "فوردقان" يوسف زيدان من مصر.