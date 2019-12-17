أخبار مصر | غدًا.. "التضامن" تعقد أولى اللقاءات التعريفية لبرنامج "فرصة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. "التضامن" تعقد أولى اللقاءات التعريفية لبرنامج "فرصة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد برنامج "فرصة"، إحدى مبادرات وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي لمستفيدي تكافل وكرامة، غدًا الأربعاء أولى لقاءته التعريفية، وذلك بمحافظة الفيوم برئاسة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وبحضور الدكتور عاطف الشبراوي مستشار برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي، وإيمان زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، وأحمد غفران منسق العمليات بالبرنامج، وعدد واسع من شركاء التنمية من القطاع الحكومي والأهلي العامل في مجال التمكين الاقتصادي والقطاع الخاص.

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وأكد عاطف الشبراوى مستشار برنامج فرصة بوزارة التضامن الأجتماعي، أن هذا اللقاء، والذى سيعقد بقاعة المؤتمرات بديوان عام محافظة الفيوم، هو الاول ضمن سلسلة لقاءات من المقرر ان تمتد حتى منتصف فبراير القادم لتعمل على تغطية 8 محافظات مستهدفة بالصعيد والوجه القبلي وهي محافظات "الفيوم، بني سويف المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان"؛ حيث سيتم عقد لقاءات تعريفية بالبرنامج على مستوى القيادات كمرحلة أولى، للتعريف بالبرنامج والفئات المستهدفة وآليات العمل به، وتحقيق التعاون مع الأجهزة المختلفة نحو إيجاد منظومة متكاملة لدعم الأفراد والأسر محدودة الدخل تتيح دمج أكبر عدد منهم في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، مشيرًا إلى إستهداف برنامج فرصة لما يزيد عن 108 ألف مستفيد من تكافل وكرامة على مستوى محافظة الفيوم في سن العمل يتراوح أعمارهم بين 21 الى 35 سنة.

جديرًا بالذكر فأن برنامج فرصة هو أحد برامج الحماية المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي لأفراد الأسر من مستفيدي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، ويستهدف القادرين على العمل منهم بالتعاون مع القطاع الخاص والأهلي؛ حيث يعمل من خلال عدة محاور منها توفير ما يزيد على ٥٠ ألف فرصة عمل، وأدوات انتاج بالمحافظات الثمان المستهدفة ويعتمد البرنامج على تنشيط بيئة التمكين الاقتصادي والشق الإنتاجي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير فرص التمكين لهم والتدريب على ثقافة العمل والإنتاج.

