أخبار مصر | التضامن: السيسي يحافظ على كيان الأسرة.. و"مودة" تستهدف مليون شخص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن: السيسي يحافظ على كيان الأسرة.. و"مودة" تستهدف مليون شخص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، متابعتها للتفاعل على المنصة الإلكترونية للمشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج (مودة)، والتي تم إطلاقها بالأمس الإثنين بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسس.

وقالت وزيرة التضامن الإجتماعي: "إنه شرف كبير أن السيد رئيس الجمهورية يطلق المنصة الإلكترونية لمشروع مودة، والتي تقدم دورات تدريبية وتعليمية عن بعد في تأهيل المقبلين على الزواج، وتأكيد على اهتمام سيادة بالحفاظ على كيان الأسرة المصرية وبناء مجتمع قوى ومتماسك".

وأضافت "والي" أن المنصة الإلكترونية تقدم دورات موجهة للشباب من سن ١٨ لـ٢٥ سنة، وتتضمن عدد كبير من الساعات لمحاضرات مختلفة لأكثر من ١٧ خبير، مستعنين بأكبر شركة مصرية متخصصة في التدريب والتعليم عن بعد وهي شركة المنتور لتكون الشريك الاستيراتيجى في إنشاء المنصة وإدارتها الكترونيا بأعلى مستويات الأمن السيبراني والتأمين ضد أي محاولة لاختراقها، وتساعدنا أيضًا في الوصول إلى أعلى معدلات الاستفادة والتفاعل مع آراء الشباب، وذلك من خلال تحليل مستمر للبيانات وردود الافعال.

وأكدت "والي" أننا نستهدف الوصول من خلال هذه المنصة لمليون شخص سنويًا؛ حيث يبلغ عدد الزيجات الجديده المقبلين في مصر ٨٩٠ ألفًا، وترتفع بينهم نسب الطلاق؛ فالهدف من خلالها تأسيس تدريب وتأهيل الشاب والفتاة ثقافيًا واجتماعيًا ونفسيًا، بما يجعلهم مؤهلين لتأسيس بيت وتربية أبناء أسوياء صحيًا ونفسيًا.

واستعرضت "والي" مشروع مودة، مؤكدة أنه يسعى إلى الجمع بين الجهود المبذولة للحفاظ على وحدة الأسرة المصرية، والحد من نسب الطلاق في المجتمع، وذلك بتوجيهات من رئيس الجمهورية خلال المؤتمر السادس للشباب بجامعة القاهرة المنعقد عام 2018،

ويهدف المشروع إلى تزويد الشباب المقبلين على الزواج بالخبرة اللازمة لتشكيل الأسرة، وحل أي خلافات محتملة، وكذلك تدعيم مكاتب فض المنازعات الأسرية للقيام بدور في الحد من حالات الطلاق، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات التي تدعم الأسر وتحمي حقوق الزوجين والأطفال. ويستهدف المشروع الشباب في سن الزواج وهي الفئة العمرية من 18 إلى 25 عامًا، ويضم البرنامج مجموعة من أنشطة الاتصال المباشر من خلال:

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أولًا: الجامعات المصرية؛ حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتعليم العالي، في فبراير ٢٠١٩ وتم تطبيق البرنامج على ٧٥٠٠٠ الف طالب وطالبه بجامعات ( القاهرة _ عين شمس _ حلوان _ الإسكندرية _ بورسعيد) ووافق المجلس الأعلى للجامعات على تعميم البرنامج على مستوى الجامعات في مايو ٢٠١٩.

ثانيًا: معسكرات التجنيد

حيث صدقت الأمانة العامة لوزارة الدفاع لتنفيذ البرنامج بمعسكرات المجندين في أغسطس 2019، وكذلك صدقت وزارة الداخلية على التنفيذ في سبتمبر ٢٠١٩ وقد تم تنفيذ البرنامج على ٣٠٠٠٠ مجند.

ثالثًا: مكلفو الخدمة العامة

حيث تم تنفيذ البرنامج على ٢٥٠٠ مكلف ومكلفة ب ٨ محافظات ويتم الان العمل على استهداف ٨٠٠٠ مكلف ومكلفة ب ١٠ محافظات أخرى.

رابعًا: الأنشطة الفنية غير التقليدية

حيث تم تنفيذ عمل مسرحي تحت عنوان مودة بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة يستهدف ٢٠٠٠٠ شاب وفتاة.

كما يستهدف البرنامج المتزوجون الذين يترددون على أي من مكاتب تسوية المنازعات الزوجية التابعة لوزارة العدل.