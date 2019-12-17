أخبار مصر | وكيل "خطة البرلمان": هبوط الدولار أمام الجنيه سينعكس على الأسعار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل "خطة البرلمان": هبوط الدولار أمام الجنيه سينعكس على الأسعار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هبوط الدولار عن سعر الـ16 جنيهًا هو استكمال للانخفاض المستمر لسعر صرفه أمام الجنيه المصري، مؤكدا أن أداء الجنيه المصري فاق كل التوقعات، خلال عام 2019، قائلا "مفيش عملة في العالم حققت ما حققه الجنيه المصري في 2019".

وأوضح أن الانخفاض المستمر لسعر الدولار سينعكس بالتأكيد على أسعار السلع، قائلا "لا شك بأن هناك انخفاض في أسعار كثير من السلع، ولا زال هذا الانخفاض مستمر، وأكثر سلع انخفضت هي السيارات"، مضيفا "وأي واحد ينكر الكلام دا يبقي راجل مش مظبوط".

وشهدت أسعار صرف الدولار تراجعًا كبيرا، أمس الإثنين 16-12-2019، أمام الجنيه فى عدد من البنوك العاملة فى مصر وذلك مقارنة بختام تعاملات الأسبوع الماضى.

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وفى البنك المركزى المصرى سجل سعر الدولار فى نهاية التعاملات أمس15.97 جنيه للشراء، و16.10 جنيه للبيع.

وطبقا لآخر تحديث، تراجع سعر الدولار في البنك التجارى الدولى بنحو 9 قروش ليسجل 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع.

وتراجع سعر صرف الدولار فى بنك الإسكندرية ليسجل 15.98جنيه للشراء و16.08 جنيه للبيع.