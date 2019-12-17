أخبار مصر | تسجيل ٥٤٢ ألف بورسعيدي بالتأمين الصحي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسجيل ٥٤٢ ألف بورسعيدي بالتأمين الصحي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن تسجيل ٥٤٢ ألفًا و٧٨٥ مواطنًا، وفتح ١٦٦ ألفًا و٨٢٧ ملفًا عائليًا، بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد.

جاء ذلك اليوم خلال زيارة وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لوحدة طب أسرة الحرفيين، ضمن متابعة تسجيل الأسر وفتح الملفات بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي، أن الوزيرة راجعت إجراءات التسجيل وفتح ملفات طب الأسرة للمواطنين "المميكنة"، كما راجعت مخزون الأدوية وتأكدت من توافر الأصناف الدوائية للمرضي.

وأضاف أن الوزيرة حرصت على الاستماع لآراء المنتفعين والتعرف على مدى رضاهم عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة، والذين أشادوا بالخدمة الطبية المقدمة، موجهةً بسرعة تذليل أي صعوبات وإزالة أي معوقات قد تواجه المنتفعين أثناء تلقيهم الخدمة الطبية.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تقوم بجولة تفقدية لعدد من المنشآت الطبية بمحافظة بورسعيد، وذلك بعد عودتها مساء أمس الإثنين من جولة تفقدية بمحافظة الأقصر، ضمن الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر في مارس المقبل.