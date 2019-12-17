أخبار مصر | إطلاق 20 أتوبيسًا تعمل بالغاز الطبيعي بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إطلاق 20 أتوبيسًا تعمل بالغاز الطبيعي بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد اللواء محمد شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، استلام ٢٠ أوتوبيس كدفعة ثانية، تعمل بالغاز الطبيعي.

ويأتي ذلك في إطار جهود المحافظة؛ لتحويل أسطول هيئة النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي، بحلول منتصف 2020.

كما سيشهد الوزير والمحافظ، إطلاق تجربة أتوبيس يعمل بالكهرباء، في إطار جهود المحافظة، لتطوير أسطول هيئة النقل العام، وذلك أمام ديوان عام المحافظة بميدان عابدين.

وتم استلام أول دفعة من الأتوبيسات التى تعمل بالغاز الطبيعى وعددها 10 أتوبيسات من إجمالى 121 أوتوبيس تعاقدت عليها هيئة النقل العام بالقاهرة للدخول في الخدمة وتطوير أسطول هيئة النقل العام من عدة شهور.

