أخبار مصر | إطلاق قافلة دعوية إلى جنوب سيناء

ويجري الحديث في خطبة الجمعة المقبلة، عن "حقوق الشباب وواجباتهم"، إضافة إلى قيام أعضاء القافلة بزيارة لمدينة رأس سدر، وعلى رأس القافلة الشيخ إسماعيل الراوى (مدير المديرية).

ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية، وبرعاية وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة.

ويشارك في القافلة عدد من العلماء هم: الدكتور عبد الناصر نسيم عطيان، الشيخ إبراهيم محمد محمد إبراهيم، الشيخ أحمد عبد الهادي زهير، الشيخ عادل محمود أحمد عبد العال، الشيخ أسامة حسن حسن موافي، الشيخ على طاهر إبراهيم السيد، الشيخ سليمان عبد الله علي حسن، الشيخ محمود محمد شحاتة الصابر، الشيخ عبد الحليم محمد عبد القادر سليمان، الشيخ أيمن البرعى السيد قابيل.