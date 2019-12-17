أخبار مصر | اليوم.. ندوة بمسجد السيدة نفيسة عن خطورة الفتوى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. ندوة بمسجد السيدة نفيسة عن خطورة الفتوى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد وزارة الأوقاف، اليوم الثلاثاء ندوة للرأي، بعنوان: "خطورة الفتوى بدون علم"، من مسجد السيدة نفيسة، بمحافظة القاهرة.

يشارك في الندوة، الشيخ إبراهيم محمد رضا، إمام وخطيب بمديرية أوقاف الجيزة، والشيخ رمضان محمد عبد الغفار، إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة، والشيخ محمد مصطفى عبد الفضيل، إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم إن ذلك "يأتي في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف فى ملف تجديد الخطاب الدينى، ومن خلال الندوات المشتركة بين الوزارة".

