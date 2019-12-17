أخبار مصر | اليوم.. الصوفية تحتفل بذكرى قدوم رأس الحسين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. الصوفية تحتفل بذكرى قدوم رأس الحسين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحتفل الطرق الصوفية، اليوم الثلاثاء، بذكرى قدوم الرأس الشريف للإمام الحسين بن علي، سيد شباب أهل الجنة، بمسجده بمنطقة الأزهر.

وتحضر الاحتفالية، 80 طريقة صوفية عضوة بالمشيخة العامة للطرق برئاسة الشيخ عبد الهادي القصبي، وذلك بعد أن افتتح عدد من أبناء الصوفية المولد الثلاثاء الماضي.

من ناحيته، أكد الشيخ طارق الرفاعي، شيخ الطريقة الرفاعية، أن احتفال الطريقة بالمولد، سيبدأ يوم السبت الموافق 21 من ديسمبر الجاري، عقب صلاة العشاء من داخل المسجد الحسيني، وذلك من خلال إقامة الحضرة المعتادة سنويًا.

