أخبار مصر | إعدام رئيس ووفاة والد فنانة.. أخبار فاتتك وأنت نائم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعدام رئيس ووفاة والد فنانة.. أخبار فاتتك وأنت نائم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم "الخليج 365"، عدد من الأخبار المحلية والعالمية التي قد تكون فاتت البعض خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر، مع استعراض لبعض التفاصيل بها فيما يلي:

"الإنتاج الحربي" تبحث توطين التصنيع العسكري بمصر مع وفد تشيكي

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، لوبومير كوفاريك، رئيس مجلس إدارة شركة CZ التشيكية والوفد المرافق له؛ لبحث نقل التكنولوجيا الخاصة بتصنيع أنظمة ومعدات عسكرية، وذلك بديوان عام الوزارة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي، في التعاون مع الشركات العالمية لنقل التكنولوجيات الحديثة في المجالات المختلفة إلى الشركات والوحدات التابعة لها ومنها التكنولوجيا الخاصة بتصنيع المسدسات والبنادق الآلية.

تعرف على معدل التأخيرات المتوقعة للقطارات بمصر

كما أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حجم التهديات ومعدل التأخيرات المتوقعة، اليوم الثلاثاء، على بعض خطوط الهيئة،وذلك يعود إلى أعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.

وأضافت أن هذه التأخيرات تشمل التالي:

أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 35 دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:-

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منطقة القاهرة أسيوط مدة 40 دقيقة، ومنطقة أسيوط أسوان مدة 40 دقيقة

ثالثًا: خط بنها بور سعيد، والذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة

رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 30 دقيقة

وفاة والد الفنانة سهر الصايغ

أعلنت الفنانة سهر الصايغ، عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وفاة والدها الدكتور محمد الصايغ، وكتبت: "توفى إلى رحمة الله الواسعة والدى الدكتور محمد الصايغ".

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن موعد تشييع الجثمان، من قبل أسرته، وموعد تلقي العزاء في الفقيد.

محكمة باكستانية تصدر حكما بإعدام الرئيس السابق برويز مشرف

قضت محكمة باكستانية، اليوم الثلاثاء، بإعدام الرئيس السابق، برويز مشرف، بتهمة الخيانة العظمى، حيث كانت قد شكلت محكمة خاصة لمحاكمة الرئيس السابق وقائد الجيش المتقاعد برويز مشرف، ومراجعة البلاغات والسجلات والحقائق لثلاثة أشهر وجدت مشرف مذنبا بتلك التهمة وفق الدستور.

وبدأ القضاء الباكستاني، محاكمة مشرف بتهمة الخيانة سنة 2014، ووجه اتهامات الخيانة لمشرف لتعطيله الدستور وفرضه حالة الطواريء في 2007 في إطار مساعيه لتمديد فترة رئاسته في ظل معارضة متنامية، حسبما ذكرت قناة "جيو تي في" الباكستانية.

وقد وصل مشرف إلى السلطة عن طريق انقلاب عسكري في 1999 واستقال من منصبه في 2008 لتفادي توجيه اتهامات إليه بعدما قاد قضاة ومحامون احتجاجات في الشوارع اعتراضا على محاولته عزل كبير القضاة آنذاك.