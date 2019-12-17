أخبار مصر | وزير القوى العاملة عن مشروعات الإسماعيلية: نقلة نوعية للشباب

قال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إن المشروعات التي سيفتتحها اليوم، في مدينة الإسماعيلية، سوف تسهم بصورة مباشرة في نقل الشباب نقلة نوعية، وتساعد في تطوير الاقتصاد المصري وزيادة حجم الإنتاج.

وأكد أن الوزارة لا تدخرُ جهدًا في تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الشباب كي نسهم جميعًا في تقدم وازدهار الاقتصاد المصري والمساهمة الفاعلة في تقليل نسب البطالة في مصرنا الحبيبة الغالية.