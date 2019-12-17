أخبار مصر | وزير القوى العاملة عن مشروعات الإسماعيلية: نقلة نوعية للشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير القوى العاملة عن مشروعات الإسماعيلية: نقلة نوعية للشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إن المشروعات التي سيفتتحها اليوم، في مدينة الإسماعيلية، سوف تسهم بصورة مباشرة في نقل الشباب نقلة نوعية، وتساعد في تطوير الاقتصاد المصري وزيادة حجم الإنتاج.
وأكد أن الوزارة لا تدخرُ جهدًا في تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الشباب كي نسهم جميعًا في تقدم وازدهار الاقتصاد المصري والمساهمة الفاعلة في تقليل نسب البطالة في مصرنا الحبيبة الغالية.
وجاء ذلك في إطار زيارة الوزير للمحافظة؛ لافتتاح أول ملتقى للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال بالمحافظة، في إطار جولاته الميدانية للمحافظات، لفتح الآفاق للشباب نحو ريادة الأعمال، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.