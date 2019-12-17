أخبار مصر | تداول 497 شاحنة و181 سيارة بموانئ البحر الأحمر

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، تداول 497 شاحنة بضائع و181 سيارة.

وأضاف أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال أربع سفن وهي أمانة، الحرية، الجونة تريدر، عزيز اكسبريس وعلى متنهم 123 شاحنة و9 سيارة بينما تغادر السفينتين الحرية2 وبوسيدون إكسبريس وعلى متنهم 64 شاحنة و139 سيارة.

وتابع: فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 73 شاحنة و15 سيارة وغادرت اربع سفن وهى امانة، الحرية، عزيز اكسبريس، الجونة تريدر وعلى متنهم 174 شاحنة و14 سيارة.

وواصل: كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين ايلة وسينا وعلى متنهم 12 شاحنة و1 سيارة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة سينا وعلى متنها 23 شاحنة و2 سيارة وغادرت ثلاث سفن وهى سينا، ايلة، بريدج وعلى متنهم 28 شاحنة و1 سيارة.