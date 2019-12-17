أخبار مصر | "الإنتاج الحربي" تبحث توطين التصنيع العسكري بمصر مع وفد تشيكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الإنتاج الحربي" تبحث توطين التصنيع العسكري بمصر مع وفد تشيكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، لوبومير كوفاريك، رئيس مجلس إدارة شركة CZ التشيكية والوفد المرافق له؛ لبحث نقل التكنولوجيا الخاصة بتصنيع أنظمة ومعدات عسكرية، وذلك بديوان عام الوزارة.



ويأتي هذا اللقاء في إطار استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي، في التعاون مع الشركات العالمية لنقل التكنولوجيات الحديثة في المجالات المختلفة إلى الشركات والوحدات التابعة لها ومنها التكنولوجيا الخاصة بتصنيع المسدسات والبنادق الآلية.

وتم الاتفاق على التعاون بين شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربى) التابعة لوزارة الإنتاج الحربى وشركة CZ التشيكية من خلال تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لبحث توطين تصنيع بعض الأسلحة والمعدات العسكرية في مصر لتوفير مطالب الجهات المعنية بمصر والتصدير.



وأعرب السيد لوبومير كوفاريك، رئيس مجلس إدارة شركة CZ التشيكية، عن أهمية التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، حيث يتوفر بشركاتها ووحداتها إمكانيات تكنولوجية وكوادر بشرية مؤهلة وخطوط إنتاج تضاهى خطوط الإنتاج العالمية، ويتم إنتاج الأسلحة والذخائر والمعدات طبقًا لمعايير الجودة العالمية وبأسعار منافسة، ما يساعد على نجاح توطين تكنولوجيا تصنيع المسدسات والبنادق الآلية والأسلحة الأخرى.

وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تكون علي تواصل دائم وتقوم بتنفيذ زيارات للمنشآت المتوفرة بالشركتين (CZ، م300) لمتابعة تنفيذ مجالات التعاون المشترك ووضح خطة طريق للتنفيذ.