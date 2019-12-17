مصر | ضبط 8 أشخاص نقبوا عن الآثار بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 8 أشخاص نقبوا عن الآثار بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أن القاهرة قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجرءات تم الإنتقال للعقار محل التحريات وتم ضبط (6) أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار " مستأجر لأحدهم" وعثر بداخله على حفرة قطرها 2 × 2 متر بعمق 6 متر، وأدوات الحفر والتنقيب.

كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التبين عقب تحريات مُسبقة وتقنين الإجراءات من ضبط (شخص ونجله)؛لقيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم "ملك الوالد"، حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار، وعثر بداخله على آثار لحفرة قطرها 2 متر "تم ردمها" وضبط أدوات الحفر.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.