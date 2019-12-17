مصر | ضبط كيان تعليمي وهمي بالشرقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط كيان تعليمي وهمي بالشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تحريات ومعلومات فرع إدارة مباحث الأموال العامة بشرق الدلتا تنسيقًا وقطاع الأمن الوطنى قيام كلٍ من "حاصلة على دكتوراه فى الفلسفة فى الدراسات الأسيوية - حاصلة على ليسانس آداب - مقيمتان بمحافظة الشرقية" بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" للعلوم التطبيقية.

وأشارت التحريات إلى أن الكياد كائن مقره بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق بمحافظة الشرقية "ملك "الحاصلة على الدكتوراه" وإدارة "الحاصلة على الليسانس"" وإتخاذه وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامى فى مجال تزوير شهادات علمية منسوبة للجامعات المصرية والخارجية وبيعها لراغبى الحصول عليها لإستخدامها فى الحصول على فرص عمل بالداخل والخارج مقابل حصولهما على مبالغ مالية منهم، وبالإستعلام من الجهات المعنية أفادت بأن الأكاديمية المشار إليها غير معتمدة ولم يصدر لها أية تراخيص ولا تخضع لرقابة وإشراف من وزارة التربية والتعليم.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية قامت مأمورية بإستهداف ذلك الكيان، حيث أمكن ضبط (المديرة المسئولة "الحاصلة على ليسانس الآداب")، وبتفتيش المقر تم ضبط الآتى:

عدد (12) شهادة باللغة الإنجليزية "بـأسماء أشخاص مختلفة" تفيد حصولهم على درجة الماجستير والدكتوراه فى مجالات علمية مختلفة وتحمل بصمة "خاتم شعار الجمهورية" المقلد لبعض الجهات الحكومية المعنية.

عدد (9) شهادات باللغة الأجنبية "بأسماء أشخاص مختلفة" تفيد حصولهم على درجة الماجستير والدكتوراه تحمل بصمة أكلاشيه القنصلية العامة للعديد من الدول الأجنبية (مزورة بالكامل).

عدد (66) شهادة باللغة الإنجليزية منسوب صدورها لإحدى الجامعات الأجنبية "بأسماء مختلفة" (مزورة بالكامل).

عدد (105) شهادة خاصة بالأكاديمية خالية البيانات (معدة للتزوير).

عدد (123) شهادة خاصة بالأكاديمية "بأسماء أشخاص مختلفة" تفيد إجتيازهم للأنشطة الخاصة بالأكاديمية.

عدد (111) إستمارة (إلتحاق – تسجيل) لراغبى الإلتحاق بالأكاديمية بأسماء أشخاص مختلفة.

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عدد (67) إيصال إستلام نقدية منسوب للأكاديمية تفيد تحصيل مبالغ بالدولار الأمريكى من أشخاص مختلفة، بقيمة مبلغ ( 60،000 ستون ألف دولار).

عدد (33) شهادة باللغة الإنجليزية بأسماء أشخاص مختلفة (مزورة بالكامل).

عدد (83) شهادة باللغة الإنجليزية بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة للعديد من الكليات الأجنبية (مزورة بالكامل).

عدد (91) كارنيه وبطاقة عضوية خاصة بالأكاديمية "بأسماء أشخاص مختلفة".

الأدوات المستخدمة فى تزوير تلك الشهادات وهى عبارة عن:

جهازين تغليف شهادات وكارنيهات، وماكينة قص كارنيهات، ومقص أوراق يدوى كبير، وماكينة ترقيم.

عدد (53) أكلاشيه بإسم الأكاديمية، وعدد من الأكاديميات والجامعات الأجنبية.

عدد (24) خاتم بمقبض ضاغط معدنى يستخدم فى إصطناع العلامات البارزة على الشهادات المنسوبة للعديد من الكليات الأجنبية ومجموعة من الأوراق الملونة والعلامات المائية لتلك الكليات.

وبمواجهة المتهمة، أقرت بنشاطها الإجرامى بالإشتراك مع المتهمة الهاربة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهمة الهاربة.