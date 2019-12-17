مصر | افتتاح وحدة تراخيص سيارات القاهرة الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر افتتاح وحدة تراخيص سيارات القاهرة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، وحدة تراخيص سيارات القاهرة الجديدة للتيسير على قاطني منطقة القاهرة الجديدة، وللتخفيف من الضغط على وحدة تراخيص مدينة الشروق التى كانت تتولى ترخيص السيارات للمقيمين بمنطقة القاهرة الجديدة.

وقد تضمنت الوحدة صالات إستقبال للمواطنين وعدد كبير من شبابيك تلقى الخدمات، وتخصيص مكاتب إستقبال لكبار السن وذوى الإعاقة وكذا نظام تقديم الخدمة عن طريق أرقام مسلسلة بأولوية الوصول والنداء الآلى على متلقى الخدمة.

أتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إستمرار تطوير منظومة الخدمات الجماهيرية وتيسير إجراءات الحصول عليها، وقد لاقى ذلك إستحسان المواطنين لما له بالغ الأثر فى سرعة إنهاء مصالحهم.