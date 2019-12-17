مصر | إتمام الصلح بين عائلتين في أبنوب بأسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إتمام الصلح بين عائلتين في أبنوب بأسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، في عقد جلسة صلح بين طرفي عائلتين بدائرة مركز شرطة أبنوب.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية للعمل على إنهاء النزاعات الثأرية بالتنسيق مع "أعضاء لجنة المصالحات، القيادات الشعبية، التنفيذية وكبار رؤوس العائلات"، وإنفاذًا لثوابت السياسة الأمنية الهادفة نحو إنتهاج مفهوم تحصين المجتمع من شرور الجريمة وأثارها السلبية، وتوجيه الضربات الإستباقية، وتجفيف منابع الخصومات الثأرية.

وتم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات، وأقروا جميعًا بالصلح النهائي، وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر.