مصر | ضبط 7 قضايا تهريب و29 مزاولة مهنة بدون تصريح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 7 قضايا تهريب و29 مزاولة مهنة بدون تصريح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. وذلك على النحو التالى:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (7) قضايا تهريب أبرزها (ملابس أجنبية الصنع – ساعات ونظارات– قطع غيار سخانات– قطع غيار دراجات نارية) بلغت إجمالى القيمة والتعويض تجاوزت مليونين ونصف المليون جنيه.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط (1) قضية تهريب مبالغ مالية بالجنيه المصرى.. بإجمالى مبالغ مضبوطة 16 ألف جنيه.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة البيضاء: ضبط (3) قضايا.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (29) قضية ( مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى، مخالفات السائقين ).

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فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1126) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد المخدرة: ضبط (2) قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (231) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط (4) قضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.