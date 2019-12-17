مصر | نشرة مرور الخليج 365.. سيولة بمحور روض الفرج وتزاحم بـ 26 يوليو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة مرور الخليج 365.. سيولة بمحور روض الفرج وتزاحم بـ 26 يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت شوارع وميادين القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، تواجد مكثف لرجال المرور لتنظيم حركة السيارات وازالة الاشغالات المخالفة عبر الطرق، بمطالع ومنازل الكباري والمحاور الكبري، وزحام الطرق بالتزامن مع ساعة الذورة الصباحية وساعة الظهيرة، وتكدس حركة السيارات أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية.

وإليكم نشرة مرور اليوم الثلاثاء نقدمها لكم يوميا لمعرفة ومتابعة أخبار الطرق والكباري في القاهرة والجيزة:

تباطأت حركة السيارات أعلى وصلة المريوطية في اتجاه المنيب، ثم عادت الكثافات مرة أخري أعلى منطقة البساتين حتى منزل الأوتوستراد، كماشهد محور روض الفرج سيولة مرورية، وشهد محور ٢٦ يوليو تزاحم طفيف.

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ويوجد زحام بشارع فيصل والهرم الي حدا ما وميدان لبنان وميدان مصطفى محمود وشارع السودان ومحي الدين أبو العز وجامعة الدول العربية وشارع أحمد عرابي.

بالنسبة للطريق الدائري القادم من الزراعي والمتجه إلى نفق السلام، وظهرت الكثافات بصورة عالية أعلى مناطق بهتيم ومسطرد والمرج، كما ظهرت بعض الأحجام عند منطقة قلما للقادم من قها ومتجه إلى القاهرة نتيجة إنشاء كوبري سيارات.

وشهد طريق الإسكندرية الزراعي زحام مررري نتيجة انقلاب سيارة نقل أسمدة بين قويسنا وكوبري بنها الأول في اتجاه القاهرة، وتسبب كسر ماسورة مياه أسفل كوبري الجلاء في حدوث كثافات مرورية، وانتظمت حركة السير أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوي وذلك بعد رفع آثار سقوط كوبري مشاة بالقرب من المركز الطبي العالمي اتجاه العاشر من رمضان.

ويوجد تحويلات مرورية في نطاق مصر الجديدة، حيث تم غلق طريق أبو بكر الصديق في القطاع من ميدان الحجاز وصولا إلى أسفل كوبري الجلاء، وكذلك غلق كوبري الجلاء في الاتجاهين على طريق صلاح سالم.