شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان في أول اجتماع للمجلس التنفيذي: لن أسمح بأي معوقات أو فساد إداري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إنه لن يسمح بأى معوقات أو فساد إداري، لافتا إلى أنه سيتم التعامل بحزم وبشدة وبتر أي مسؤول لا يدرك خطورة المسؤوليات الملقاة على عاتقه.

وأكد عطية- خلال ترؤسه أول اجتماع للمجلس التنفيذي، بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد، واللواء أيمن حليم مساعد مدير الأمن، بجانب رؤساء الهيئات والشركات ومديرى المديريات الخدمية والمرافق العامة والجهات الشرطية- أن مبدأ الثواب والعقاب سيكون هو القاعدة الأساسية في التعامل مع أي مسؤول أو موظف، لأن التقييم سيكون مستمرا في مختلف المواقع الخدمية والحكومية، ورضاء المواطن وحصوله على الخدمة بمستوى جودة عالية مع حسن المعاملة هو الفيصل في ذلك التقييم.

وشهد الاجتماع عرض معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى 2019 /2020 بإجمالى 224.9 مليون جنيه، حيث وصلت نسبة التنفيذ فيها إلى 43%، وكلف المحافظ بضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات ونهوها قبل المواعيد المحددة معها حتى يتم الاستفادة الكاملة من الاعتماد المالى المخصص للمحافظة قبل انتهاء السنة المالية، فضلاً عن أهمية التنسيق واعتماد الجهات المسؤولة عن شبكات مياه الشرب والصرف والكهرباء والاتصالات والغاز الطبيعى لأنه لن يسمح بإعادة رصف شارع أو طريق بعد انتهاء رصفه.

وأشار إلى أن النجاح ليس نجاح أشخاص بل نجاح منظومة عمل متكاملة، و«لابد أن نواكب ونساير فكر الدولة والخطوات السريعة للرئيس عبدالفتاح السيسى للإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، وبالتوازى لا نقف عاجزين أمام المشاكل، حيث سيتم عقد اجتماع موسع يحضره كافة الجهات والأجهزة المعنية وأيضاً المجتمع المدنى لاستعراض الحلول والمقترحات لتطبيق منظومة جديدة للنظافة بضوابط ونظم محددة تساهم بشكل مباشر وسريع في تنفيذ إجراء عاجل برفع كافة كميات القمامة وتوفير مناخ بيئى مناسب للمواطن الأسوانى.

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وحذر المحافظ من وجود أي مدرسة آيلة للسقوط وغير آمنة يدرس فيها الطلاب، حيث لابد من توفير البدائل والتواصل مع الأهالى لعرض وتوضيح موقف مثل هذه المدارس بمنتهى الشفافية والمصداقية لطمأنتهم على حياة أبنائهم، مسترشداً بما تم حيال مدرسة فتحى محيى الدين الابتدائية بمركز نصر النوبة، حيث تم على الفور إيفاد لجنة من مديرية الإسكان للمعاينة الميدانية بعد شكوى الأهالى له أثناء زيارته لنصر النوبة.

اللواء اشرف عطية محافظ أسوان يرأس اجتماع المجلس التنفيذي

اللواء اشرف عطية محافظ أسوان يرأس اجتماع المجلس التنفيذي

وعلى صعيد متصل، أعطى «عطية» توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بعدم الاكتفاء بعمل محاضر لمخالفات الإشغالات بل يتم اتخاذ إجراءات رادعة تتمثل في مصادرتها بالتنسيق مع شرطة المرافق، مع منع أي مركبات غير مرخصة من العمل، وأيضاً ردع أصحاب عربات التوك توك والتروسيكلات للإلتزام بعدم السير في الشوارع الرئيسية، علاوة على التعامل الرادع مع ظاهرة انتشار الأحصنة بالحدائق والشوارع ومصادرتها لعدم تكرارها مرة أخرى.

ولفت إلى ضرورة قيام مسؤولى المحليات بالتنسيق مع الجهات المختصة لإزالة أي تعديات في مهدها، مع سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن حالات التصالح بإجمالى 7068 حالة، وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء بحيث يتم التقييم بشكل هادف يراعى فيه الموقع والمنطقة التي سيتم التصالح في نطاقها، بالإضافة إلى التوعية بأهمية إنهاء إجراءات التصالح للمتعدين لعدم تعرضهم لأى أضرار في حالة انتهاء المدة القانونية للتصالح حرصاً على حق الدولة في أراضيها وممتلكاتها.

وطالب المحافظ بإعداد خريطة بموقف الأراضى التابعة لجهات الولاية الأخرى لعرضها على الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لتخصيصها لصالح المشروعات الخدمية والاستثمارية التي تصب في الصالح العام، مع مخاطبة الجهات المختصة بشأن موقف قيود الارتفاع بمدينة أسوان لاتخاذ إجراءات مناسبة في هذا الشأن من أجل تحقيق التوسع الرأسى، مكلفاً مسؤولى المحاجر بالاستمرار في التفتيش والمراقبة لحركة المركبات والحمولات والموازين لجميع أنواع الخامات، وكذا بالنسبة لمشروع النقل الداخلى، على أن تتم محاسبة كل من تسبب في تعطل أتوبيسات المشروع من أجل تعظيم الإيرادات والموارد الذاتية حتى يتم استثمارها في تقديم الخدمات المختلفة.

كما شدد على الاستمرار في إيقاف عمل وحدة حامض النيتريك بمصنع كيما القديم لحين توفيق أوضاعه بشكل كامل للقضاء نهائياً على أي إنبعاثات أو أدخنة تضر بالصحة العامة للمواطنين.