شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة أسيوط: مصر تنفرد بتقديم منصة متميزة للتواصل الحضاري بين شباب العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن اختتامه، اليوم الثلاثاء، مشاركته في النسخة الثالثة من مؤتمر شباب العالم، والذي امتد في الفترة من 11 إلى 17 من ديسمبر الجاري، بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولفيف من السادة الوزراء والمثقفين والشخصيات العامة والدولية البارزة وأكثر من ٥ آلالاف شاب من مختلف دول العالم.

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وأكد رئيس جامعة أسيوط أن مصر أصبحت تنفرد بتقديم منصة هامة ومتميزة للتواصل الحضاري والثقافي بين شباب العالم عبر مؤتمراتها المتعاقبة والمخصصة لمشاركة شباب كافة الدول العربية والأجنبية على حد سواء، مشيدًا بوعي القيادة السياسية وإيمانها ليس فقط بدور الشباب في بناء أوطانهم ولكن دورهم الهام كذلك في تعزيز ركائز السلام والتأخي وتقبل الآخر في مواجهة محاولات البعض لنشر الأفكار العنصرية والمتطرفة والهادفة إلى نشر أعمال العنف والتخريب من أجل هدم الدول وزعزعة استقرارها، مشيرًا إلى حرصه على المشاركة في مؤتمرات الشباب للتعرف على رؤى وأفكار الشباب في التغلب على المشكلات الراهنة وتحقيق سبل التنمية والتقدم المنشودة في شتى دول العالم والتعرف عن كثب عن تجاربهم الإنسانية وأحلامهم وطموحاتهم القادمة.

وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى مشاركته في وقائع المؤتمر على مدار الأيام الماضية لعدد من ورش العمل التحضيرية لأعمال المؤتمر إلى جانب الحفل الافتتاحي وما أعقبه على مدار الأيام المتتالية من جلسات هامة وفاعلة تتعلق بقضايا التحديات المختلفة التي تواجه دول العالم، وأهم التميز المؤسسي والتحول الرقمي، وسبل الاستعداد للثورة الصناعية الرابعة، والتعليم الفني وريادة الأعمال، إلى جانب عدد من الجلسات النقاشية حول محاور المؤتمر الرئيسية التي تتناول الذكاء الاصطناعي، وأفاق التنمية المستدامة، وتمكين المرأة، ودور الفنون في التعامل مع القضايا الإنسانية، وتنمية رأس المال البشرى، وكذلك سبل مكافحة التطرف والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشف رئيس جامعة أسيوط عن مشاركته مع وفد يضم عدد من رؤساء الجامعات المصرية في زيارة لفرع جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ والجاري استكمال أعمال إنشائها على مساحة 35 فدان والمقرر الانتهاء من تنفيذها 2020.

رئيس جامعة أسيوط يشارك في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

رئيس جامعة أسيوط يشارك في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ