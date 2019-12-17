إجراء عمليتين جراحيتين لسيدة و«طفلة 5 أيام» بمستشفى الزقازيق العام (تفاصيل)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أجري الفريق الطبي الخاص بجراحات العظام بمستشفي الزقازيق العام، بإشراف الدكتور يوسف محمد خيرة، مدير وحدة المفاصل بالمستشفى وأستاذ جراحات المفاصل والحوض بجامعة الزقازيق، الثلاثاء، عملية جراحية لاستبدال كامل لمفصل الفخذ لسيدة تبلغ من العمر ٤٠ عامًا، تعاني من تآكل في مفصل الفخذ.
وفي سياق متصل، قام فريق طبي من أطباء مستشفى الزقازيق العام برئاسة الدكتور أحمد عزت، أستاذ جراحات الأطفال، بإجراء عملية جراحية لطفلة تبلغ من العمر 5 أيام، تعاني من تشوهات خلقية «حالة chps» ضيق في فتحة المعدة، وتحتاج إلى تدخل جراحي عاجل، وتم إجراء الجراحة بنجاح، والحالة تحت الملاحظة بقسم الحضانات بمستشفى الزقازيق العام.
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