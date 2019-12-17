شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تتوجه لبورسعيد لمتابعة تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الثلاثاء، إلى محافظة بورسعيد، لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة، وذلك بعد عودتها مساء أمس من زيارة تفقدية لعدد من المستشفيات ووحدات طب الأسرة بمحافظة الأقصر، لمتابعة الاستعدادات لتطبيق المنظومة الجديدة بالمحافظة.

وتترأس الوزيرة اليوم غرفة العمليات بمقر مبنى هيئات التأمين الصحي الجديد، والتي تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة يومياً، بالإضافة إلى الوقوف على معدلات تسجيل الأسر في الوحدات داخل المنظومة، ومتابعة معدل العمليات الجراحية.

ومن المقرر أن تتفقد عدداً من المستشفيات ووحدات طب الأسرة التي يتم بها فتح ملفات الأسر، لمتابعة عملية التسجيل في الوحدات داخل المنظومة، وكذلك متابعة سير العمل ميدانياً للمستشفيات، ومتابعة معدلات إجراء العمليات الجراحية في التخصصات المختلفة، من أجل ضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى وتذليل أي عقبات قد تواجههم.