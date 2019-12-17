شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يحيل مسؤولي الإدارات الهندسية بـ7 مراكز للنيابة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، إحالة المختصين بالإدارات الهندسية للوحدات المحلية في أشمون والسادات وشبين الكوم وسرس الليان والشهداء وبركة السبع ومنوف للنيابة الإدارية للتحقيق معهم في المخالفات التي شابت ملفات التراخيص الصادرة كل فيما يخصه، وذلك بناءا على تقرير إدارة التفتيش بوزارة التنمية المحلية.

وأحال المحافظ مسؤول الخطة بإداراة التخطيط بمركز مدينة السادات للنيابة الإدارية لخروجه عن مقتضيات الوظيفة لإدراجة تغطية ترعة عزبة العادلي والتي تم تنفيذها بخطة 2018/2019 وإدراج إستكمال لها في 2019/2020 بطول 150 متر بتكلفة 200 ألف جنية بالمخالفة لكتاب وزارة الري رقم 7 لسنة 2017 من حيث إشتراطات التغطية، والذي نص على ضرورة وجود كتلة سكنية بعمق لا يقل عن 200 متر من الجانبين بطول التغطية، وكذا أحال المسؤول عن فقد العقد الخاص بمقر سنترال كمشيش المؤجر للشركة المصرية للإتصالات للنيابة الإدارية.