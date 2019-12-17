شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: شبورة مائية وسحب غدًا.. والقاهرة «11 درجة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الأربعاء، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، بارد ليلاً.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.

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والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على جنوب الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون كالتالي: القاهرة «11- 21»، الإسكندرية «11- 21»، قنا «9- 21»، الأقصر «10- 23»، أسوان «12- 24».