شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: نظافة الشوارع «خط أحمر».. وهدفنا إرضاء المواطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية إنذارًا شديد اللهجة لرؤساء المدن والمراكز والأحياء، بسبب تدني أوضاع النظافة وانتشار حجم الإشغالات والفوضي بشوارع مدن المحافظة، والتي كشفتها جولاته الأخيرة في مدن المحافظة.

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وعنّف المحافظ خلال جولة مفاجئة في 7 مدن منها «بنها وطوخ وقليوب وشبين القناطر وحي غرب شبرا الخيمة»، الثلاثاء، المسئولين عن هذه المدن مطالبًا الجميع باغتنام الفرصة وتحسين الأحوال خلال الفترة المقبلة، وإلا سيتم مواجهة التقاعس بكل حسم وحزم، مؤكدًا أنه «لا مكان لمتقاعس في الجهاز التنفيذي بالمحافظة».

شدد المحافظ على ضرورة التواصل مع المواطنين وعقد لقاءات جماهيرية بشكل أسبوعي لتلبية طلبات الناس وحل مشاكلهم في إطار القانون، والتواجد بالشارع لحل المشكلات على أرض الواقع بالإضافة إلى متابعة المشروعات، التي يجري تنفيذها بنطاق كل مدينة وحي ومركز لدفع الأعمال وتذليل أي عقبات تعترض أعمال التنفيذ.

وأكد المحافظ للمواطنين خلال الجولة أن «نظافة الشوارع خط أحمر، ولن يتم التهاون مع أي مسؤول سيقصر في هذا الملف بالتحديد»، مشيرًا إلى ضرورة بذل الجهد والعمل للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة، والعمل دائما على راحة المواطنين وسيتم خلال الفترة المقبلة الاهتمام بقطاع البنية التحتية وإعطائها الأولوية القصوى كمشروعات المياه والصرف الصحي والغاز ورصف الطرق.