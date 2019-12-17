شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: حملات ضد المنشآت المبنية على حرم النيل ومراجعة تراخيصها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، في جولة مفاجئة 7 مدن من المدن والأحياء التابعة للمحافظة للإطمئنان على نظافة الشوارع ومتابعة منظومة رفع القمامة ومتابعة سير العمل بمجالس المدن .

حيث بدأ المحافظ الجولة بمدينة بنها وتفقد قرية كفر الجزار،موجها بإزالة الموقف العشوائي على مدخل كوبري كفر الجزار والتزام السائقين بالباكيات المخصصة لهم، كما تفقد عدد من الجراجات المخالفة بطريق ورورة ودملو وأمر بإزالتها فورا.

كما أمر «الهجان» بتشكيل لجنة من المرور والمرافق ومجلس مدينة بنها لحصر المواقف العشوائية وعمل خطة للتعامل معها وإعادة تخطيط وتنظيم المنطقة بالكامل بشكل حضاري، كما أمر بعمل حملة على كل المنشآت المبنية على حرم النيل ومراجعة التراخيص الخاصة بها، كما كلف أيضا بإزالة كل الأنشطة المقامة بدون ترخيص أسفل الكباري بمنطقة ورورة ودملو التابعة لمركز بنها.

والتقى الهجان خلال جولته بعدد من المواطنين بمدينة طوخ حيث استمع إلى مشاكلهم والتي كان على تمثلت في الاهتمام بمنظومة رفع القمامة وإزالة الإشغالات، حيث أكد المحافظ للمواطنين أن نظافة الشوارع خط أحمر، ولن يتم التهاون مع أي مسؤول سيقصر في هذا الملف بالتحديد، مشيرا إلى ضرورة بذل الجهد والعمل للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة، والعمل دائما على راحة المواطنين وسيتم خلال الفترة المقبلة الاهتمام بقطاع البنية التحتية وإعطائها الأولوية القصوى كمشروعات المياه والصرف الصحي والغاز ورصف الطرق .

كما تفقد المحافظ خلال الجولة مدينة قليوب والتي بدأها بتفقد مجلس المدينة وتفقد الإدارات التابعة له للاطمئنان على سير العمل وتقديم الخدمات للمواطنين حيث أمر بحسن التعامل مع المواطنين والتيسير عليهم، كما تفقد شوارع المدينة وأمر بإزالة عدد من الأكشاك والمحال المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص وتم تحرير محاضر فورية لأصحابها، كما أمر رئيس المدينة بمتابعة منظومة القمامة وتفعيل الجمع السكني من المنازل وإزالة جميع الإشغالات.

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وتابع المحافظ الجولة بتفقد حي غرب شبرا الخيمة حيث تفقد شارع أحمد عرابي وأبدى عدم رضائه عن مستوى النظافة وعدم وجود صناديق قمامة ،وأعطى الهجان تعليماته لنجوي العشيري رئيس الحي بإزالة التراكمات بشكل يومي، ووضع صناديق للقمامة وتحسين مستوى النظافة بالشوارع، مؤكدا أنه سيقوم يوميا بالمرور على مدينة شبرا الخيمة حتى يتم الانتظام وعودة الشوارع إلى الشكل الحضاري المطلوب.

كما تفقد المحافظ منطقة أم بيومي ومنطقة الترعة البولاقية حيث أمر بسرعة تطهير وتغطية الترعة حتي لايتأذي منها المواطنون، وذلك بالتنسيق مع الري والصرف، مشيرا أنه تم رصد مبلغ 12 مليون جنيه لتغطية الترعة كمنحة من الحكومة الألمانية وبرنامج GIZ، كما وجه بدفع الأعمال لإدخال جميع المرافق بهذه المنطقة قبل تطويرها من صرف صحي ومياه وغاز وتليفونات وأن يتم التنسيق الكامل في هذا الشأن .

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد حي شرق شبرا الخيمة حيث لاحظ وجود تراكمات للقمامة بشارع 135 وأمر بإزالة تلك التراكمات فورا، كما وجه بشن حملة لإزالة الجراجات المخالفة ورفع السيارات المتهالكة التي تتسبب في عرقلة الحركة المرورية.

وفي مدينة الخصوص قام المحافظ بحملة لإزالة الإشغالات أشرف عليها بنفسه ،حيث تم إزالة العديد من الكافيهات والأكشاك المخالفة التي تتسبب في إعاقة الحركة المرورية ويشتكي منها المواطنون، كما وجه بعمل محاضر للمخالفين فورا وتعهدهم بعدم إقامة أي إشغالات تعيق السير والحركة والمرورية مرة أخرى، كما طالب بالنهوض بمستوى النظافة بشوارع المدينة وإزالة القمامة أولا بأول .

واختتم المحافظ الجولة بتفقد شوارع مدينة شبين القناطر، حيث قام بعمل حملة لإزالة الإشغالات بالميادين العامة والشوارع الرئيسية، كما التقى بالمواطنين ووعدهم بتحسين الخدمات خلال الفترة المقبلة وحل جميع مشاكلهم في حدود القانون.

وخلال جولته أعطى المحافظ توجيهات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التواصل مع المواطنين وعقد لقاءات جماهيرية بشكل أسبوعي لتلبية طلبات الناس وحل مشاكلهم في إطار القانون، والتواجد بالشارع لحل المشكلات على أرض الواقع بالإضافة إلى متابعة المشروعات التي يجري تنفيذها بنطاق مدنهم لدفع الأعمال وتذليل أي عقبات تعترض أعمال التنفيذ.