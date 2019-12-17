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وزير التنمية المحلية يشهد استلام الدفعة الثانية من أتوبيسات الغاز الطبيعى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم الثلاثاء، استلام الدفعة الثانية من الاتوبيسات صديقة البيئة والتى تعمل بالغاز الطبيعى وعددها 20 أتوبيساً من إجمالى 121 اتوبيساً تعاقدت عليها هيئة النقل العام وبذلك يصبح عدد الاتوبيسات التى تعمل بالغاز الطبيعى 30 أتوبيساً جديداً.

واستقل وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة أحد اتوبيسات هيئة النقل العام التى تعمل بالطاقة الكهربائية فى جولة بشوارع القاهرة لتجربة الاتوبيس الجديد الذى تعمل هيئة النقل العام على إدخاله للعمل ضمن خطة تطوير الهيئة والحفاظ على البيئة من التلوث.

حضر الاحتفال اللواء على رزق رئيس هيئة النقل العام، وقيادات وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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