شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: زيادة الجامعات الحكومية لـ 27 جامعة تضم 492 كلية خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة التعليم العالى ، إنه تم زيادة عدد الجامعات الحكومية إلى 27 جامعة، وذلك بإضافة جامعة الأقصر، وزاد عدد كليات الجامعات الحكومية ليصل إلى 492 كلية، وذلك فى مجال الإتاحة بالجامعات الحكومية .

وأضافت الوزارة فى بيان لها، أن وزارة التعليم العالى شهدت خلال عام 2019 تطورًا ملحوظًا فى كافة قطاعات التعليم العالى، حيث قطعت الوزارة شوطا كبيرا فى مجال إتاحة خدمات التعليم العالى والتى تهدف إلى الارتقاء بالتعليم العالى وتطوير نظمه وبرامجه وآليات العمل فيه؛ ليواكب متطلبات خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، مؤكدة أهمية هذه المنشآت الجديدة تأتى أنها تستوعب الزيادة المطردة فى أعداد الطلاب، مع التركيز فى تخصصاتها الدراسية على المجالات التى تلبى احتياجات المجتمع.

وأوضحت الجامعة، أنه تم افتتاح منشآت تعليمية وبحثية جديدة ببعض الجامعات الحكومية ومنها: الانتهاء من 32% من مشروع تطوير الاستقبال والطوارئ بمستشفى قصر العينى، وإنشاء 3 مراكز جامعية للتطوير المهنى بجامعة الزقازيق، وافتتاح مستشفى الأطفال الجديد ومستشفى المسنين التابعة لجامعة عين شمس، وتجديدات العيادات التعليمية بكلية طب الأسنان بجامعة المنصورة ليصبح إجمالى وحدات الأسنان بالكلية 268 وحدة بعد التجديدات، بالإضافة إلى افتتاح العديد من المشروعات بجامعة العريش ومنها مشروع الاستزراع السمكى، فضلاً عن الانتهاء من إنشاء المقر الجديد لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية بالإسكندرية على مساحة 5 أفدنة.

وفيما يتعلق بمنظومة التعليم الجامعى الخاص ذكر البيان، فقد زاد عدد الجامعات الخاصة ليصل إلى 29 جامعة، حيث يجرى استكمال إنشاء ثلاث جامعات جديدة باستثمارات تصل إلى 2 مليار جنيه، فضلاً عن صدور القرار الجمهورى رقم 523 لسنة 2019 بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة الحياة بالقاهرة الجديدة، كما زاد عدد كليات الجامعات الخاصة إلى 168 كلية بواقع 32 كلية باستثمارات غير مباشرة قدرها 4.8 مليار جنيه، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس للمقر الجديد للتعليم الخاص بالقاهرة الجديدة، بالإضافة إلى صدور قرار جمهورى رقم 454 لسنة 2019 بإضافة كلية التكنولوجيا الحيوية إلى كليات جامعة النيل الأهلية.