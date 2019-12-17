شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: "مشروع مودة" يهدف للحفاظ على وحدة الأسرة والحد من نسب الطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه شرف كبير أن رئيس الجمهورية يطلق المنصة الالكترونية لمشروع مودة والتى تقدم دورات تدريبية وتعليمية عن بعد فى تأهيل المقبلين على الزواج، وتأكيد على اهتمامه بالحفاظ على كيان الأسرة المصرية وبناء مجتمع قوى ومتماسك.

وأضافت غادة والى، فى بيان اليوم، أن المنصة الالكترونية تقدم دورات موجهة للشباب من سن 18 إلى 25 سنة، وتتضمن عدد كبير من الساعات لمحاضرات مختلفة لأكثر من 17 خبير، مؤكدة أنه تم الاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة، لإنشاء المنصة وادارتها الكترونيا والتامين ضد أى محاولة لاختراقها.

وتابعت غادة والى:"نستهدف الوصول من خلال هذه المنصة لمليون شخص سنويا حيث يبلغ عدد الزيجات الجديدة المقبلين فى مصر 890 ألفا وترتفع بينهم نسب الطلاق والهدف من خلال المنصة تدريب وتأهيل الشاب والفتاة ثقافيا واجتماعيا ونفسيا بما يجعلهم مؤهلين لتأسيس بيت وتربية أبناء اسوياء صحيا ونفسيا، كما يسعى المشروع إلى الجمع بين الجهود المبذولة للحفاظ على وحدة الأسرة المصرية والحد من نسب الطلاق فى المجتمع، وذلك بتوجيهات من رئيس الجمهورية خلال المؤتمر السادس للشباب بجامعة القاهرة المنعقد عام 2018.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن البرنامج يهدف أيضًا إلى تزويد الشباب المقبلين على الزواج بالخبرة اللازمة لتشكيل الأسرة وحل أى خلافات محتملة، وكذلك تدعيم مكاتب فض المنازعات الأسرية للقيام بدور فى الحد من حالات الطلاق، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات التى تدعم الأسر وتحمى حقوق الزوجين والأطفال، كما يستهدف البرنامج المتزوجون الذين يترددون على أى من مكاتب تسوية المنازعات الزوجية التابعة لوزارة العدل.