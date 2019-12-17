شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر 4 رحلات طيران دولية بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة الدورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، تأخر إقلاع 4 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة الدورية.

قالت مصدر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلة شركة نسما للطيران رقم 140‪ المتجهة إلى مدينة القصيم، تأخرت لأكثر من ساعة بسبب ظروف تشغيل الرحلة، وتأخرت أيضا رحلة طيران النيل رقم 113 المتجهة إلى مدينة ينبع.

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وأضافت المصادر، أن رحلة الخطوط الكويتية رقم 544 المتجهة إلى دولة الكويت، ورحلة الخطوط الإيطالية رقم 806‪ المتجهة إلى مدينة ميلان تأخرت بسبب أعمال الصيانة للرحلة.