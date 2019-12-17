أخبار مصر

شاهد أول أتوبيس كهرباء يعمل بهيئة النقل العام بالقاهرة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول أتوبيس كهرباء يعمل بهيئة النقل العام بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة القاهرة تشغيلها أول أتوبيس نقل عام يعمل بالكهرباء، حيث يتم تشغيله تجريبيا تمهيدا لتعميمه بخطوط الهيئة، وذلك ضمن خطة الدولة والمحافظة فى تطوير أسطول هيئة النقل العام لتعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء.

 

ودشنت المحافظة اليوم احتفالية بدء تشغيل الأتوبيس الجديد، بالإضافة لتشغيل 20 أتوبيسا جديدا يعمل بالغاز الطبيعى، كدفعة ثانية، حيث اصطفت الاتوبيسات الجديدة أمام مبنى ديوان محافظة القاهرة بميدان عابدين.

 

Advertisements

والتقط الخليج 365 اول صور للأتوبيس الجديد الذى يعمل بالكهرباء والمقرر تشغيله تجريبيا لاختبار مدى كفاءته وتحمله وكذلك معرفة ساعات تشغيله وأوقات شحنه، تمهيدا للتعاقد مع الشركة المصنعة لتصنيع عدد اكبر.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد أول أتوبيس كهرباء يعمل بهيئة النقل العام بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا