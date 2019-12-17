شاهد أول أتوبيس كهرباء يعمل بهيئة النقل العام بالقاهرة

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ودشنت المحافظة اليوم احتفالية بدء تشغيل الأتوبيس الجديد، بالإضافة لتشغيل 20 أتوبيسا جديدا يعمل بالغاز الطبيعى، كدفعة ثانية، حيث اصطفت الاتوبيسات الجديدة أمام مبنى ديوان محافظة القاهرة بميدان عابدين.
والتقط الخليج 365 اول صور للأتوبيس الجديد الذى يعمل بالكهرباء والمقرر تشغيله تجريبيا لاختبار مدى كفاءته وتحمله وكذلك معرفة ساعات تشغيله وأوقات شحنه، تمهيدا للتعاقد مع الشركة المصنعة لتصنيع عدد اكبر.
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