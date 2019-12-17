شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول أتوبيس كهرباء يعمل بهيئة النقل العام بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة القاهرة تشغيلها أول أتوبيس نقل عام يعمل بالكهرباء، حيث يتم تشغيله تجريبيا تمهيدا لتعميمه بخطوط الهيئة، وذلك ضمن خطة الدولة والمحافظة فى تطوير أسطول هيئة النقل العام لتعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء.

ودشنت المحافظة اليوم احتفالية بدء تشغيل الأتوبيس الجديد، بالإضافة لتشغيل 20 أتوبيسا جديدا يعمل بالغاز الطبيعى، كدفعة ثانية، حيث اصطفت الاتوبيسات الجديدة أمام مبنى ديوان محافظة القاهرة بميدان عابدين.

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والتقط الخليج 365 اول صور للأتوبيس الجديد الذى يعمل بالكهرباء والمقرر تشغيله تجريبيا لاختبار مدى كفاءته وتحمله وكذلك معرفة ساعات تشغيله وأوقات شحنه، تمهيدا للتعاقد مع الشركة المصنعة لتصنيع عدد اكبر.