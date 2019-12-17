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شكرا لقرائتكم خبر عن عقب مصرع شخصين صعقا.. محافظ المنوفية يشن حملة لصيانة أعمدة الإنارة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، شن حملة موسعة لصيانة أعمدة الكهرباء بمراكز المحافظة مع استمرار المرور على أعمدة الإنارة بنطاق المحافظة للتأكد من صيانة جميع الأعمدة والتحقق من مراعاة كافة اشتراطات الأمن والسلامة بها حفاظا على أمن وسلامة المواطنين.
قامت الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان بإصلاح 30 عطل في شوارع المدينة، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بالمرور على الأعمدة ولوحات وكشافات الإنارة بمختلف قرى المدينة للتأكد من سلامتها وإصلاح محول الإنارة على الطريق العام وصيانة كشافات الإنارة بمدخل سلامون بحري، وفي قويسنا تم صيانة كشافات وأعمدة الإنارة بقرية كفور الرمل على ترعة يونس أمام المدرسة وشارع داير الناحية، وتم تركيب عدد من الكشافات الليد، وفي شبين الكوم تم تفقد أعمال صيانة أعمدة الإنارة بطريق شبين الكوم – قويسنا، وكذا إصلاح وصيانة الخلية الثانية على طريق جنابية السكة الحديد ببخاتى وصيانة أعمدة الإنارة على طريق شبين الكوم / طنطا .
وقد أكد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الجهود لعودة الأمن والإنضباط للشارع بمحافظة المنوفية، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.
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