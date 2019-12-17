شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور ممثلي 180 شركة.. افتتاح المجلس الاستشارى للصناعة بالأكاديمية العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية امس أعمال مجلس الاكاديمية الاستشارى للصناعة وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، والدكتور هشام سعودي نقيب المهندسين بالمحافظة والدكتور محمد أنسي الشافعي نقيب الصيادلة في الإسكندرية سعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى والدكتور يسري الجمل وزير التعليم الأسبق ومستشار رئيس الأكاديمية للتعليم وعمداء ووكلاء الكليات وهيئة التدريس والسادة رؤساء مجالس إدارة الشركات والهيئات والبنوك.

ألقى الدكتور اسماعيل كلمة رحب بالحضور وأشار إلى الاهمية القصوى لهذا الاجتماع وضرورة التأكد من مواكبة الطلاب لمتطلبات سوق العمل،وأضاف ان الاكاديمية هي رأس الحربة في استخدام التكنولوجيا.

وأكد أن الأكاديمية دائما ما تحرص على التطوير المستمر لبرامجها الدراسية، وإضافة كل جديد للنهوض بالمستوى التعليمى لابنائها الطلاب،فإن الاكاديمية توفر برامج تمنح شهادات مزدوجة من الاكاديمية والجامعات الدولية المرموقة وتسعى الأكاديمية دائما لتخريج طالب متميز من خلال برامج التدريب المحلى والدولى ومن هذا المنطلق تم توقيع العديد من البروتوكولات والاتفاقيات المحلية والدولية.

وفى كلمته أكد احمد جمال نائب محافظ الاسكندرية على أهمية التدريب لافتا إلى أن المحافظة لديها اهتمام وحرص كبير على تطوير أداء العاملين بالديوان العام والمديريات الخدمية لتحسين أداء مستوي المحليات والوصول إلى أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأوضح جمال أنه تم البدء في تدريب عدد من العاملين بالمحافظة والمديريات في برنامج «المسئول الحكومي المحترف» من خلال التعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والأكاديمية الوطنية للتدريب. مشيرا إلى استمرار المحافظة في رفع كفاءة جميع العاملين بما يتوافق مع اهتمام الدولة بالاستثمار في العنصر البشري في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠ .

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وبدوره شكر الدكتورأنسى الشافعى نقيب الصيادلة بالاسكندرية اعلى فكرة المجلس وهى اعداد الطلبة لسوق العمل وسد الفجوة بين الدراسة والعمل عن طريق تميّز تعليمى ومهنى وتدريبى .

ومن جانبه قال الدكتور يسرى الجمل انه لابد ان نتضافر من اجل مواجهة تحديات سوق العمل والمجتمع ومواكبة التطور التكنولوجى من خلال بناء البنية التحتية التكنولوجية وأكد ان الرقمنة ساهمت كثيرا في التقدم الاقتصادى والاجتماعى وأشار إلى اهمية الذكاء الاصطناعى وانه لا يمكن الاستغناء عنه في المستقبل.

قالت الدكتورة إيمان مرسى مساعد رئيس الأكاديمية للتدريب أن مجلس الأكاديمية للصناعة يعد محطة رئيسية لدفع مسيرة التنمية في التدريب الطلابي وهو حلقة الوصل بين قطاع الصناعة وتمثلها الشركات، والجانب الأكاديمي وتمثله الأكاديمية العربية بكلياتها المختلفة، كما أن هذا المجلس يمثل خارطة الطريق لتعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية للشركات، وذلك لإعداد خريج جيد يلبي احتياجات سوق العمل .

وأضافت أن الاكاديمية تتشرف باستضافة ممثلي 180 شركة في مختلف التخصصات بالإضافة إلى استضافة ممثلي جامعة ( UCLAN ) والتى تعتبر شريكَا رئيسيًا في تطوير العملية التعليمية وفي بناء الخريج من خلال التكامل بين كل الكيانات، والتواصل مع الصناعة، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ( رؤية مصر 2030) .

وقالت أن الاكاديمية تهتم بثقل مهارات الطالب لذلك فإن الاكاديمية حرصت على توفير ما يزيد عن ٧٠٠٠ فرصة تدريب دولى لجميع التخصصات كما قدمت الاكاديمية ٥٠٠ فرصة تدريب دولى في الجاماعات الدولية المرموقة بالولايات المتحدة وكندا واسبانيا وايطاليا وانجلترا والدول العربية المختلفة. وفى الختام شكرت الدكتور إسماعيل عبدالغفار على تذليل كل الصعوبات وسعيه الدائم في تطوير العملية التعليمية وعقد اتفاقيات لضمان جودة التدريب الطلابى.

وعلى هامش المؤتمر، قامت الاكاديمية بتوقيع اتفاقية مع جامعة UCLAN الانجليزية بالاضافة إلى توقيع العديد من البروتوكولات بين الأكاديمية وعدد من الشركات من ضمنها شركة إيبروم، شركة إدراكى،شركة سمرمون ،شركة مصر للطيران ومؤسسة بصيرتى للتنمية.