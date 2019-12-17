شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة «شباب يدير شباب» تبدأ محطتها الأولى من «تجارة الإسكندرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت مبادرة وزارة الشباب والرياضة «شباب يدير شباب» أولى محطاتها لفتح قنوات اتصال مع الطلاب من كلية التجارة جامعة الاسكندرية، حيث قام 16 شابا وفتاة بعمل ستاندات داخل اروقة الكلية للتعرف على الطلاب وملئ استمارات التعارف.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة في الاسكندرية، أن الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني في الوزارة بالتعاون مع المديرية ممثله في اداره إعداد القادة وجامعة الإسكندرية نفذت المبادرة بناء على موافقة الوزير الدكتور أشرف صبحي للترويج لأنشطة وبرامج الوزارة.

أوضحت «الشريف»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الحملة تستمر 6 أيام بواقع 3 ايام في كلية التجارة، على أن تستأنف نشاطها لمدة 3 أيام أخرى في كلية الهندسة بدءا من الثلاثاء، مشيرة إلى أن المشاركين أجروا مقابلات شخصية لشباب الجامعة من الجنسين وتم ملئ استمارات تعارف من شباب الجامعة عن طريق أعضاء المبادرة.