شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مياه أسيوط والوادي الجديد تستقبل طلابًا لتوعيتهم بترشيد الاستهلاك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد صلاح عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، إن مركز التدريب والخدمات بالشركة استقبل عدداً من طلاب مدرسة الوحدة العربية بأسيوط، لنشر الثقافة التوعوية الخاصة بترشيد استهلاك المياه بصورة مبسطة وجذابة للأطفال.

وأوضح «عبدالغفار» أن زيارة الطلاب بدأت بمشاهدة أفلام الرسوم المتحركة على شاشة العرض بمركز الخدمات بمبنى خزان مياه غرب أسيوط، كما تعرف الطلاب على كيفية استقبال الشكاوى عبر قنوات التواصل المختلفة التي يضمها مركز الخدمات، كما شاهدوا سيارة خدمة العملاء المتنقلة بين المواطنين للرد على استفساراتهم.

وأكد رئيس الشركة أهمية تلك الزيارات والتي تأتى في إطار تفعيل خطة التوعية التثقيفية بالشركة، وتهدف إلى استقطاب سفراء جدد، يجمعون بين سلوكيات استخدام المياه الصحيحة، ودعاة يرتقون بثقافة ترشيد استهلاك المياه وأهمية الحفاظ عليها.