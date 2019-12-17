شكرا لقرائتكم خبر عن دير الأنبا صموئيل يفتح أبوابه أمام الزائرين في عيد نياحة قديسه الثلاثاء والأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يحتفل دير الأنبا صموئيل المعترف في المنيا بعيد نياحة القديس العظيم الأنبا صموئيل المعترف، الثلاثاء، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأعلن الدير، في وقت السابق، استقبال الزائرين للزيارة، الثلاثاء والأربعاء، وذلك بعد الانتهاء من 90% من أعمال تمهيد ورصف طريق الدير.

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وترأس الأنبا باسيليوس، رئيس وأسقف الدير، القداس الإلهي لذكرى نياحة قديس الدير، وشارك رهبان الدير بتطييب جسد القديس، بحضور الأنبا تادرس، أسقف بورسعيد، والأنبا صموئيل، أسقف طموه بالجيزة، ورهبان الدير وعدد من الزوار.

من جهتها، كثفت أجهزة الأمن برئاسة اللواء محمود خليل، مدير الأمن، من وجودها في مداخل ومخارج طريق الدير وبواباته، كما انتشرت فرق التأمين بطول الطريق.

ويواصل الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان أعمال تنفيذ المرحلة الأخيرة من رصف وتطوير طريق الدير بطول 25 كيلومترًا من طريق «القاهرة – أسيوط» الصحراوي الغربي في عمق الصحراء الغربية وصولاً للدير.

وقال النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب في المنيا، إن الدولة تسعى لتيسير الأمور ورفع الخدمات للدي بتخصيص 48 مليون جنيه لرصف مدق الطريق المؤدي بين الطريق الصحراوي الغربي والدير.