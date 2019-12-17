شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: مصر دولة متميزة ورائدة في عالم التكنولوجيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن منتدى شباب العالم 2019 هو منتدى دولى يشهد حضورا كثيفا من شباب دول مختلفة، ويتميز بتنوع المتحدثين والجلسات والمحاور والموضوعات التي يتناولها سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية، مشيرة إلى أن هناك توعية كبيرة للشباب بما يهمهم من قضايا من حيث بناء الإنسان، وأنه لا بد أن يكون هناك احتكاك بالثقافات والأفكار الآخرى على المستوى الدولى.

وأضافت «السعيد»، على هامش مشاركتها في أعمال منتدى شباب العالم المنعقد في مدينة شرم الشيخ، أن عالم التكنولوجيا اليوم اتاح عملية الاتصال بشكل كبير، مشيرة إلى أن مصر دولة متميزة ورائدة في هذا المجال، وهو ما يعد استكمال لجهود الدولة في مجال المنصات الخاصة بالحوار على مستوى الشباب الوطنى والقومى.

تابعت الوزيرة قائلة: «اليوم نحتضن الشباب على مستوى دول العالم لمناقشة قضايا هامة مثل قضايا الإرهاب، الذكاء الاصطناعى، حرب المعلومات والشائعات وغير ذلك من القضايا التي تتطلب اتحاد شباب العالم ومشاركتهم لفكر ورؤى موحدة من أجل صناعة مستقبل أكثر استقرارًا وأمانًا وسلامًا».