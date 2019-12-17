شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق الإسكندرية» تعاين 7 شوارع ترابية لإدراجها بالخطة الاستثمارية.. وتغيير شبكة مياه «حارس 1» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى مسؤولو مديرية الطرق والنقل في الاسكندرية وحى المنتزة ثان والمقاول المختص جولة ميدانية لمعاينة 7 طرق ترابية على الطبيعة، الثلاثاء، موزعة على مناطق برج العرب والعامرية، تمهيداً لرصفها بعد إدراجها ضمن الخطة الاستثمارية لحى العامرية ثان لخدمة المواطنين وتخفيف المعاناة.

وقال أحمد الشريف، عضو مجلس النواب عن دائرة العامرية وبرج العرب، إنه رافق اللجنة التي عاينت الطرق المطلوب رصفها استناداً على طلبات احاطة قدمها في البرلمان بهذا الخصوص، حيث شملت المعاينات على الطبيعة طرق بثينة الطويل بمنطقة الوادي، حيث يجرى العمل فيه مباشرة عقب الانتهاء من الاجراءات الادارية الخاصة بالمشروع، كما تمت معاينة طريقى البصرة ومحطة ٥ تمهيداً لرصفهما ضمن الخطة الاستثمارية للحي.

Advertisements

أضاف «الشريف»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن اللجنة عاينت طرق الـ٣ كباري والحرية والجلاء تمهيداً لرصفها ضمن الخطة الاستثمارية للحي، وكذا طريق أبومسعود وحتى ترعة النصر.

في السياق، قدم النائبان الدكتور أحمد خليل خيرالله وأحمد الشريف طلبا رسمىا إلى المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندريه، حول مشاكل خط «الأسبستوس» القديم الرئيسي المغذي لقرية «حارس 1»، وضرورة تغييره على وجه السرعة لخطورته الحالية على الصحة.

وعلى الفور بدأت الشركة بتنفيذ مشروع لتغيير الشبكة القديمة إلى الشبكة الجديده لتحسين خدمة مياه الشرب بالقريه ونقل تغذية اهالى قرية «حارس 1» بواقع 5 توصيلات من خط «اسبستوس» قطر 6 إلى خط بلاستيك قطر 8 على حساب شركة مياة الشرب.