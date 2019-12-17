شكرا لقرائتكم خبر عن أصغر مبرمج في العالم يتحدث عن مشاركته في منتدى الشباب بشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الطفل «يو ما»، أصغر مبرمج، والمشارك في منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، عن سعادته بالتواجد في المنتدى، موضحاً أنه قام بتطوير 9 تطبيقات، وكذلك ألعاب واقع افتراضى، وهذه اللعبة متوفرة على المتجر الإلكترونى لأجهزة الأبل والاندرويد.

وقال خلال حواره مع الإعلامى عمرو خليل، ببرنامج من مصر، المذاع عبر فضائية CBC، إن هناك تطبيقات ترفيهية قام بتطويرها، موضحاً أنه بدأ صغيراً ومن الممكن أن يكون كبيرا في المستقبل من خلال عمله في مجال تطوير وصناعة التطبيقات والبرمجة.

وقال «يو ما» إنه طور 9 تطبيقات للهاتف الذكي وعددًا من الألعاب، مشيرًا إلى أن هذه الألعاب تمثل الواقع الافتراضي ومتوفر تحميلها بسهولة وبشكل مجاني على المنصات المختلفة.

وأشار أصغر مبرمج إلى أنه يحب لعبة كرة السلة، والتنس وكرة القدم، حيث إنه يقوم بتطوير التطبيقات في الوقت الحر وأثناء الفراغ، كما لديه مواهب عدة مثل لعب البيانو، قائلا: «امارس العديد من الأنشطة الترفيهية وأقابل الأصدقاء وأعيش حياتى كطفل صغير ولدى حياة اجتماعية عادية».