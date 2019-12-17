شكرا لقرائتكم خبر عن شجرة «المانجروف» المعمرة.. مزار سياحي في منطقة العلقان بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جذبت شجرة «مانجروف» معمرة في مياه البحر الأحمر بمنطقة العلقان مئات السائحين المصريين والأجانب، وتعد أكبر الأشجار المعمرة في المنطقة وإحدى معالمها المميزة، كما يعلوها عش لطائر العقاب النساري المعروف بـ«أبوجداف»، وهو طائر متخصص في صيد الأسماك.

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وعلى بعد عشرات الأمتار من شاطئ البحر الأحمر في منطقة القلعان الواقعة داخل مياه محمية وادي الجمال بمرسي علم، وضعت إدارة المحمية سورًا من شجر «الجازورين» لإحاطة إحدى أشجار «المانجروف» المعمرة، ووضع خطة صيانة دورية للسور، بالتعاون مع الأهالي.

ويلتزم أهالي المنطقة بالحفاظ على بيئة الشجرة، وتطبيق شعار الزيارة في المحمية وهو «لا تترك شيئا خلفك ولا تأخذ شيئا معك»، ويقول احمد عبدالرازق، باحث بيئي في محمية وادي الجمال، إن اهتمام الأهالي بتلك الأشجار يعد جزءا من عاداتهم المتوارثة، وإنهم يغرمون المخالفين للتعليمات.

أضاف «عبدالرازق» أن إدارة المحمية ملتزمة بالحفاظ على المنطقة من الناحية البيئية، وتعتبر المحمية من أكثر المحميات نجاحا في إدارة مواردها الطبيعية وخاصة تنمية السياحة البيئية، كما أن الأهالي يوجهون الزائرين بالحفاظ على المحتوي النباتي، كما أنهم يعتبرون قطع الشجرة جريمة.