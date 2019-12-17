شكرا لقرائتكم خبر عن هل يقبل الله النوافل ممن فاتته صلاة الفروض؟.. دار الإفتاء تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت دار الإفتاء المصرية، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ضمن فيديوهات تنشرها للإجابة على أسئلة المتابعين، وخصصت الفيديو للإجابة على سؤال نصه :" هل يقبل الله سبحانه وتعالى النوافل ممن فاتته صلاة الفروض؟".

وأجاب عن السؤال خلال الفيديو الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: "نعم مقبولة ولكن ينبعى أن تبادر بقضاء الفروض الفائتة فمراعاة الفرض أولى من مراعاة النفل".

وتابع عبد السميع: "ولكن إذا افترضنا أن أحد الأشخاص عليه فرض ولم يصله، وأراد أن يصلى نوافل هل تقبل منه؟.. تٌقبل بإذن الله ولكن الأولى مراعاة الفروض".