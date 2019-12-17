شكرا لقرائتكم خبر عن سلاح الجو الليبى يشن 3 غارات جوية على مواقع الميليشيات جنوبى طرابلس والان مع تفاصيل الخبر
ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، اليوم الثلاثاء .
وكان الجيش الوطنى الليبى، أعلن فجر اليوم، عن تدمير رتل عسكرى تابع لمليشيات الوفاق، كان متجها من مدينة مصراتة إلى طرابلس، للمشاركة فى صد عملية تحرير طرابلس.
وذكرت كتيبة 127 مشاة التابعة للقيادة العامة للجيش، فى بيان، أنه تم تدمير هذا الرتل العسكرى وحرقه بشكل كامل بعد استهدافه من طرف قوات الجيش.
وأعلن المتحدث الرسمى باسم الجيش الليبى أحمد المسمارى، مساء الاثنين، أن الجيش أحرز تقدما جيدا منذ بدء عملية اقتحام العاصمة طرابلس، وسيطر على مواقع استراتيجية مثل محور عين زارة جنوب العاصمة طرابلس.
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