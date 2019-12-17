شكرا لقرائتكم خبر عن كونا: تعيين حكومة جديدة فى الكويت برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، صدور مرسوم بتعيين أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح. ويأتى القرار بتعيين أعضاء الحكومة الجديدة بعد شهر من استقالة الحكومة جراء خلاف بين أعضاء الأسرة الحاكمة والبرلمان. Advertisements

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