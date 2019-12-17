شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم بإعدام رئيس باكستان الأسبق برويز مشرف بعد إدانته بالخيانة العظمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة باكستانية اليوم الثلاثاء بالإعدام على الرئيس الأسبق برويز مشرف بعد إدانته بالخيانة العظمى. جاء ذلك وفق مصادر إعلامية قبل قليل، دون التطرق لتفاصيل أخرى.

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