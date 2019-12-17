شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار التعليم بنزع ملكية جزء من عقار بمدرسة بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها اليوم الثلاثاء قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بنزع ملكية الجزء المؤجر المتبقى من العقار الذى تشغله مدرسة حلمـى رجـب الإعدادية للبنات بالرقم التعريفى 1302439 والكائن فى حوض الرقاق نمرة 3 بناحية البلاشون - مركز بلبيس بمحافظة الـشرقية ، بمـساحة قـدرها 14سهما مشاعا فى إجمالى مساحة المدرسة طبقًا لكشوف العرض، والعبرة بالقياس المـساحى على الطبيعة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى قراراها على أنه تودع صورة رسمية من هـذا القـرار بمكتـب الـشهر العقـارى المخـتص، والتابع له العقار .

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