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الجريدة الرسمية تنشر قرار التعليم بنزع ملكية جزء من عقار بمدرسة بالشرقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها اليوم الثلاثاء قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بنزع ملكية  الجزء المؤجر المتبقى من العقار الذى تشغله مدرسة حلمـى رجـب الإعدادية للبنات بالرقم التعريفى 1302439 والكائن فى حوض الرقاق نمرة 3 بناحية البلاشون - مركز بلبيس بمحافظة الـشرقية ، بمـساحة قـدرها 14سهما مشاعا فى إجمالى مساحة المدرسة طبقًا لكشوف العرض، والعبرة بالقياس المـساحى على الطبيعة.

 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى قراراها على أنه تودع صورة رسمية من هـذا القـرار بمكتـب الـشهر العقـارى المخـتص، والتابع له العقار .

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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