شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار التعليم بنزع ملكية جزء من عقار بمدرسة بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى قراراها على أنه تودع صورة رسمية من هـذا القـرار بمكتـب الـشهر العقـارى المخـتص، والتابع له العقار .
كانت هذه تفاصيل خبر الجريدة الرسمية تنشر قرار التعليم بنزع ملكية جزء من عقار بمدرسة بالشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.