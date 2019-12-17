شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مياه أسيوط والوادى الجديد تستقبل طلاب مدرسة الوحدة العربية لنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ"شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد"، أن مركز التدريب والخدمات بالشركة، استقبل عدداً من طلاب مدرسة الوحدة العربية بأسيوط، وذلك لنشر الثقافة التوعوية الخاصة بترشيد استهلاك المياه بصورة مبسطة وجذابة للأطفال، حيث يعدُ هؤلاء النشء سفراء لترشيد المياه في أسرهم، ومدرستهم وبين كل من يحيط بهم.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، أن زيارة الطلاب، بدأت بمشاهدة أفلام الرسوم المتحركة على شاشة العرض بمركز الخدمات بمبنى خزان مياه غرب أسيوط، كما تعرف الطلاب على كيفية استقبال الشكاوى عبر قنوات التواصل المختلفة التي يضمها مركز الخدمات، وكذا شاهدوا سيارة خدمة العملاء المتنقلة بين المواطنين للرد على استفساراتهم واستقبال شكواهم، وسرعة عمل اللازم لحلها وتجاوزها.

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وأكد رئيس الشركة أهمية تلك الزيارات والتي تأتى في إطار تفعيل خطة التوعية التثقيفية بالشركة، وتهدف إلى استقطاب سفراء جدد، يجمعون بين سلوكيات استخدام المياه الصحيحة، ودعاة يرتقون بثقافة ترشيد استهلاك المياه وأهمية الحفاظ عليها.