شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. الدكتور مصطفى السيد يوقع اتفاقية أستاذ زائر بجامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع الدكتور مصطفى السيد رائد علوم نانو تكنولوجى، اتفاقية أستاذ زائر بكلية العلوم جامعة عين شمس،والتى تتضمن قيامه بتدريس مادة ضمن البرامج المعتمدة للكلية وذلك بهدف تخريج طالب أكثر تميزاً ورفع التصنيف العالمي للكلية والجامعة.
ومن الجدير بالذكر أن الدكتور فاروق الباز قد وقع أيضا منذ أيام إتفاقية أستاذ زائر مع الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة بحضور الدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث و الدكتور محمد رجاء السطوحى عميد كلية العلوم.
وأشار الدكتور محمد رجاء عميد الكلية، إلى أنه من المتوقع بدء تفعيل الإتفاقية في الفصل الدراسي الثاني.
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